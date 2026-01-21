Juve, Spalletti: "Napoii? Un pochino ci si pensa, intanto godiamoci questa vittoria"

Terza vittoria consecutiva in Champions League per la Juventus di Luciano Spalletti: “Non è che ci siano state grandi occasioni per nessuna, però dopo il primo quarto d’ora ci hanno scavato spazio in mezzo, perché sono bravi a gestire palla - ha detto il tecnico bianconero a Sky Sport -. Abbiamo lasciato spazi, loro sono stati bravi ad acchiapparli e abbiamo buttato via metri e un po’ di tranquillità. Poi un paio di occasioni ci sono state, una al Benfica ma anche noi con Miretti e David due importanti. A inizio secondo tempo abbiamo perso qualche palla che ci ha creato ancora più tensione, poi la squadra si è distesa e abbiamo vinto secondo me una partita difficile, non essendo belli e puliti come nelle ultime due gare. Però ha una sua importanza, era chiaro sarebbe venuta una partita del genere”.

La sua ricerca di miglioramenti sta dando risultati.

“Si cerca di andare avanti, di avere questa immaginazione di andare ad acchiappare sempre più cose. Poi fondamentalmente i protagonisti rimangono i calciatori: la prima cosa che ho tentato di dire è che i protagonisti sono loro, che sono loro attraverso le loro prese di posizione, i loro equilibri… Poi però bisogna andare a fare roba bella, qualitativa, che abbia una precisione. A giocare negli spazi stretti con il radar sempre acceso: ogni tanto ci scolleghiamo, recuperiamo palla e la diamo agli avversari. Poi quegli altri si chiamano Benfica, hanno tecnica per quella che è la qualità del calcio portoghese, e ti mettono lì a fare fatica, a fare delle rincorse: se spendi tanta roba in fase difensiva, quando devi ripartire diventa più dura”.

Sta già pensando a domenica?

“Un pochino ci si pensa, però poi finiamo di goderci questa partita qui. È finita adesso, non era scontato, è un grande risultato”.

I playoff sono il primo obiettivo stagionale.

“Infatti. Mi ricordavano poi che erano diversi anni che non si faceva risultato con il Benfica, anche quello è un peso. Però è andato bene, e delle belle cose si sono viste, anche se non continue”.