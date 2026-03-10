Una differenza da 600 milioni di euro. L'analisi delle rose di Atalanta e Bayern Monaco

Atalanta-Bayern Monaco è una sorta di Davide contro Golia. Almeno dal punto di vista economico e del valore delle due rose che alla New Balance Arena si giocheranno il primo atto degli ottavi di finale di Champions League. Una differenza abissale in fatto di cifre, prendendo come riferimento i dati Transfermarkt.

In questo senso la rosa della Dea viene prezzata 386,1 milioni di euro. Il giocatore più costoso all'interno è il brasiliano Ederson (40 milioni di euro), uno che difficilmente potrà scendere in campo viste le attuali condizioni fisiche. Discorso simile per il secondo più costoso, Charles De Ketelaere (35 milioni di euro). Chi sarà in campo è invece Gianluca Scamacca, il terzo giocatore col prezzo più alto della rosa atalantina (25 milioni di euro). Con lui, per valutazioni e presenza in campo, anche Carnesecchi e Hien.

E arriviamo al Bayern Monaco. Il valore complessivo della rosa bavarese è di 959,95 milioni di euro. Quasi 600 milioni in più dell'Atalanta. Prendendo i calciatori più costosi, la differenza appare ancora più netta. Michael Olise e Jamal Musiala hanno entrambi una quotazione di 130 milioni di euro. Dopo di loro Upamecano, Luis Diaz, Harry Kane, Pavlovic, Lennart Karl, Alphonso Davies e Nicolas Jackson. Tutti giocatori con quotazioni superiori a Ederson, il più caro dell'Atalanta. Per trovare quotazioni in linea col brasiliano serve scendere fino al 10° posto, con Tom Bischof e Joshua Kimmich a 40 milioni.