Juventus a caccia dei nuovi Yildiz: da Licina a Elimoghale, chi spera nel salto in prima squadra

La Juventus si gode il successo sul Bologna e il +5 in classifica per quel che riguarda la corsa ad un piazzamento nella prossima Champions League. Con squadra e staff tecnico focalizzati solamente sull'obiettivo e sul finire al meglio questa stagione, la società studia già le direzioni da prendere per il prossimo futuro e la prossima stagione.

In estate, scrive Tuttosport, andrà in scena una prima parte di ritiro a Herzogenaurach, in Germania, proprio come successo negli ultimi anni. Quindi la squadra bianconera volerà in Australia per la tournée in cui affronterà anche Inter e Palermo, l'8 e l'11 agosto. E proprio in quell'occasione, Luciano Spalletti potrebbe decidere di portare e valutare la crescita di alcuni talenti che stanno emergendo in Next Gen.

Uno di questi è Gil Puche che quest'anno ha guidato la difesa dei baby bianconeri. Quindi Adin Licina. Arrivato a gennaio dal Bayern Monaco, ha già fatto intravedere le sue grandi potenzialità e di recente ha trovato anche la via del gol. Poi David Puczka, polacco classe 2005 autore di dieci gol e cinque assist in stagione. Infine il giovanissimo Destiny Elimoghale, classe 2009 autore di uno straordinario inizio di stagione seguito da un parziale rallentamento nella seconda parte.