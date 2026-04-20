TMW La finale di Coppa Italia può cambiare sede se sarà Como-Atalanta? Le regole e gli scenari

La Coppa Italia riparte, a caccia delle sue finaliste. Domani Inter e Como scenderanno in campo a San Siro, dopo lo 0-0 nella semifinale di andata. Atalanta e Lazio, invece, si sfideranno mercoledì alla New Balance Arena di Bergamo, in questo caso dopo il 2-2 dell’Olimpico. Quest’ultimo è lo stadio designato da tempo per la finale ma, tra le combinazioni possibili per la finale, ce n’è una che potrebbe cambiare la location.

L’articolo 3.8 del regolamento della competizione, infatti, indica l’Olimpico di Roma è indicato come sede della finale “in linea di principio”. Ciò non toglie che si possa giocare “in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega”. La questione non è stata, ovviamente, ancora trattata, ma potrebbe diventare d’attualità.

Se in finale andasse una tra Inter e Lazio, non vi sarebbe alcun dubbio sulla location dell’Olimpico - la data è già fissata, il 13 maggio -, che a quel punto sarebbe sicuramente pieno (i tifosi biancocelesti hanno già reso noto che parteciperebbero, in caso di finale, al netto dello sciopero in corso di svolgimento nella stagione). Con Como-Atalanta, invece, il rischio di vedere gli spalti vuoti sarebbe abbastanza concreto. Peraltro, tra le due tifoserie non corre buon sangue, con episodi anche molto recenti: l’ultimo a inizio campionato, la sera del 31 agosto, quando si registrarono sconti in autostrada. Per queste ragioni, la destinazione della finale di coppa potrebbe a quel punto cambiare: più di Roma, sarebbero credibili soluzioni “emiliane”, come il Tardini di Parma (che garantirebbe anche il percorso più sicuro per le rispettive tifoserie, visto che le strade sono diverse) o il sempre affidabile Mapei di Reggio Emilia (con un pezzo di strada in comune).