TMW Il Genoa salvo farà incassare il Milan: l'obbligo di Colombo costa 10 milioni

In attesa della matematica, che deve ancora arrivare, c'è una grande certezza. E' la miglior stagione della vita di Lorenzo Colombo. L'attaccante è in prestito dal Milan al Genoa con questa formula: prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, legato alla salvezza del club e al rendimento del giocatore (22 presenze e 5 gol). 33 presenze e 7 reti in Serie A, manca solo l'ultimo tassello che, come dicevamo, è solo questione di aritmetica. Nonostante manchi il timbro ufficiale, la salvezza è considerata "virtuale". Con un vantaggio di 12 punti sulla zona retrocessione a sole 5 giornate dalla fine (e con il Lecce che ha un calendario complesso), al Genoa basterebbe probabilmente un'altra vittoria o qualche passo falso delle inseguitrici nei prossimi turni.

Il rigore col Pisa e la miglior stagione della carriera

Non solo nei numeri, già superati, già migliorati. Colombo è al centro di un progetto, sembra la punta perfetta per il Genoa firmato Daniele De Rossi. Crea spazi, crea gioco, supporta i compagni. E finalizza. Poi sa prendersi responsabilità importanti, il rigore calciato e siglato in modo magistrale contro il Pisa lo dimostra. L'ultima annata con l'Empoli, 6 reti in 37 gare in A, era stata la sua migliore, ora superata. A Monza ne fece 4, a Lecce 5, in B è arrivato a 6 a Ferrara con la Spal.

Il futuro?

Intanto il Genoa. Matematica a parte, il Grifone spenderà 10 milioni di euro e per caratteristiche fisiche, età (ha solo ventiquattro anni), anche potenzialità e margini di crescita, vale certamente di più. Centottantatre centimetri ma l'impressione che sia una perfetta boa da centro area ma pure col motore da contropiedista e da calciatore abile nelle transizioni. Il Genoa farà bene a costruire il progetto offensivo però attorno alle sue giocate e sulle sue spalle. Un obbligo caro, visti i trascorsi economici di entrate e uscite del Genoa negli ultimi anni. Ma a queste cifre, mica facile trovarne un altro...