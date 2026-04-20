Il futuro di Lukaku non sarà a Napoli: fuori rosa, può tornare subito in Belgio per la riabilitazione
Il futuro di Romelu Lukaku non sarà più a Napoli. Lo scrive il Il Mattino, secondo il quale neanche le scuse pubbliche previste oggi potrebbero bastare all'attaccante belga per ricucire lo strappo con la società di De Laurentiis. Atteso nelle prossime ore al centro sportivo partenopeo, con ben 25 giorni di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, non è neanche detto che Lukaku resti a Napoli a continuare la preparazione in vista del Mondiale.
Dopo un consulto medico con lo staff guidato da Raffaele Canonico, secondo il quotidiano potrebbe infatti anche chiedere di tornare a Bruxelles per continuare per conto suo, proprio come in questo mese, la riabilitazione. Per lui è in arrivo una multa salata e il Napoli ha già fatto sapere che lo considera fuori rosa. Detto altrimenti: Big Rom dovrà continuare ad allenarsi, però non andrà neanche in panchina nelle ultime cinque giornate di questo campionato. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma la sua avventura in maglia azzurra potrebbe già essersi chiusa con la panchina dello scorso 20 marzo a Cagliari.
I numeri stagionali di Lukaku
In questa stagione Lukaku ha collezionato appena 64 minuti in campo con gli azzurri, distribuiti in sette presenze, e segnato un unico gol.
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