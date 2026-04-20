Salernitana, Cosmi: "Tifosi determinanti, amo la nostra gente. C'è tanto da migliorare"

"Speravo di migliorare la classifica vincendo le ultime tre. Il passo falso di Potenza e il cammino incredibile di Cosenza e Casertana ci avevano fatto scivolare giù. La Salernitana era terza quando sono arrivato e siamo lì dove ho ripreso la squadra due mesi fa. Recriminare nel calcio è semplice, ma se avessimo gestito meglio alcune gare ci saremmo finanche ritrovati a parlare di possibile secondo posto. Tutti vorrebbero che la squadra fosse concentrata per 90' e non sta succedendo. Il gol incassato è un errore di concetto in quanto dovevamo difendere diversamente cercando di fare il 2-0 mantenendo la stessa struttura. Dopo il 2-1, siamo stati compatti col 3-5-2 del finale senza soffrire mai. Gyabuaa deve migliorare la condizione fisica ed è utile a gara in corso quando il ritmo cala. Ha giocato bene quando ci siamo schierati a tre a centrocampo.

Tascone ha fatto una partita di grande sacrificio nonostante sia penalizzato dal 3-4-1-2 e pur sapendo che non ha le caratteristiche per essere un regista. La squadra ha combattuto e gli attaccanti hanno giocato bene di sponda. I quinti hanno avuto poco coraggio nel fare l'uno contro uno. I nostri attaccanti hanno caratteristiche variegate e sono risorse che ho la fortuna di avere. Andremo avanti fino alla fine con questa compagine societaria e i giocatori sono più sereni. I tifosi sono aria per me, sono innamorato di questa curva e di questa piazza: era una parziale frustrazione non avere il pieno sostegno. Garantisco io per loro al fine di far fare loro le trasferte. Sarà un caso ma abbiamo vinto entrambe le trasferte con tifosi al seguito". Queste le parole del tecnico della Salernitana Serse Cosmi in sala stampa dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro il Picerno.