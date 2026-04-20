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Reggiana furiosa per il gol annullato. Calvarese: "Rover prova a saltare, il fallo può starci"

Reggiana furiosa per il gol annullato. Calvarese: "Rover prova a saltare, il fallo può starci"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:19Serie B
Tommaso Maschio

“Il goal era nettamente buono e non si può annullare, se no il VAR a che cosa serve? Credo che oggi abbiamo subito un torto per la prestazione e per l’episodio che poteva essere determinante per andare quartultimi”. Il tecnico della Reggiana Pierpaolo Bisoli ha commentato così il gol annullato allo scadere a Novakovich che sarebbe valso un punto pesante per la corsa salvezza sul campo del Padova. Un gol annullato per un contatto fra Rover e il portiere biancoscudato Sorrentino prima del gol dello statunitense.

Ad analizzare l’episodio ci pensa l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio sito: “Ma è stata giusta la decisione dell’arbitro Mucera e del VAR Prontera? Andiamo con ordine, perché si tratta di un caso davvero complesso e difficile. Il classe 2002 salta con l’intento di prendere il pallone, riuscendoci. Contestualmente a questo c’è un contatto con Rover. Se il calciatore della Reggiana fosse rimasto fermo, la lettura dell’episodio sarebbe andata verso quella del portiere che travolge l’avversario. - scrive Calvarese - Ma non è così, perché il centrocampista prova a saltare verso il pallone ma molto più in basso del portiere e questo porta verso una prima conclusione, in quanto il pallone arriva quasi contestualmente – o addirittura prima – nelle braccia del numero 22 del Padova.

C’è un altro elemento che rafforza questa lettura, cioè il fatto che Sorrentino salti in anticipo, salendo molto più in alto con la sua elevazione e riesca a prendere il pallone. Questo dettaglio è fondamentale perché certifica ancora di più sia la bontà del tempo d’intervento che la priorità del portiere di prendere il pallone. A quel punto, si tratta più di un disturbo di Rover, con una lettura dell’episodio che tende verso il fallo a favore del portiere”.

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