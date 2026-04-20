Picerno, De Luca: "Felicissimi di aver festeggiato la salvezza con una gran prova a Salerno"
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"Peccato per il risultato ma a livello di prestazione oggi abbiamo giocato bene contro una Salernitana a cui ho fatto i complimenti. Non ci siamo limitati a difendere. Abbiamo subito il secondo gol quando l'inerzia del match era dalla sua parte. Volevo fortemente raggiungere la salvezza al mio primo anno di C dopo tanta gavetta. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo conseguito questo risultato al termine di un percorso importante. Resterei senza ombra di dubbio il prossimo anno. Avendo conseguito questo importante risultato, programmeremo la prossima stagione". Queste le parole di Claudio De Luca, tecnico del Picerno, al termine della gara persa a Salerno per 2-1.
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