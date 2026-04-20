Avellino salvo e con vista play off: si lavora al rinnovo di Ballardini. I nodi da sciogliere

Con il successo per 2-0 contro il Mantova in trasferta l’Avellino ha conquistato la salvezza con tre giornate d’anticipo e ora, nelle ultime tre gare, può provare a dare l’assalto a un posto nei play off visto il solo punto di distacco dal Cesena ottavo. Un traguardo che sarebbe sorprendente vista come si era messa l’annata a un certo punto con l’esonero di Raffaele Biancolino e la nomina di Davide Ballardini in panchina.

Come si legge su Il Mattino l’esperto tecnico ha conquistato in anticipo l’obiettivo che la società aveva fissato e convinto tutti in terra irpina tanto che si sogna già di poter proseguire con lui anche nella prossima stagione. Il club lo vuole e anche Ballardini stesso sembra intenzionato a voler proseguire in biancoverde, ma bisognerà sedersi al tavolo e parlare di progetti e prospettive.

I contatti per il prolungamento del contratto sono già stati avviati – con da una parte Angelo e Giovanni D’Agostino e il ds Mario Aiello e dall’altra l’agente del tecnico Matteo Pepe - e si discuterà sulla base di un biennale. Gli ostacoli però, più che di natura economica, saranno legati alle prospettive e alle strutture. Il tecnico infatti chiede un rafforzamento dell’organico che possa, magari, nell’arco del biennio permettere all’Avellino di puntare al salto di categoria.