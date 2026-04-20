Roma, Ranieri-Gasperini: i Friedkin credono ancora di poter ricucire lo strappo

Situazione delicata per la Roma. La vicenda esplosa in queste settimane continua a tenere banco. La querelle fra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini si è accesa prima della sfida contro il Pisa con le parole del senior advisor a cui hanno fatto seguito quelle dell'allenatore. Posizioni agli antipodi che potrebbero presagire ad una frattura futura anche se non è detta l'ultima parola.

Secondo quanto riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, i Friedkin vorrebbero ricucire lo strappo e non avrebbero abbandonato l’idea che questo possa accadere. L’obiettivo è arrivare a fine stagioni scongiurando scossoni e soprattutto provando a far convivere le diverse anime in società compresa quella di Ricky Massara.

E da questo punti di vista sarebbero arrivati alcuni segnali come rassicurazioni provate rivolte ad entrambe le parti in causa oltre ad una più attenta gestione mediatica, come per esempio la scelta di evitare determinate inquadrature sui maxi schermi allo stadio. E proprio all’Olimpico, al termine della sfida contro l’Atalanta pareggiata alla fine per 1-1, Ed Shipley, uomo di fiducia della proprietà, ha parlato con Gasperini. Le posizioni sono comunque distanti ma la società spera comunque che in un riavvicinamento. Cosa che, per il momento va sottolineato, sembra comunque ancora lontana.