Kolo Muani-Juventus, ritorno di fiamma: il francese non ascolta altri, Spalletti lo vuole

La Juventus ha le idee chiare su come costruire l'attacco della prossima stagione. Dusan Vlahovic è il punto fermo: la società e Luciano Spalletti sono concordi nel ripartire dal serbo, con i dettagli contrattuali (le commissioni su tutti) in via di definizione. Parallelamente, i bianconeri lavorano al profilo da affiancargli, con un budget compreso tra i 30 e i 45 milioni di euro, cifra che potrebbe variare in funzione dell'eventuale qualificazione in Champions League.

Il nome non è mai cambiato

Il desiderio condiviso, scrive Tuttosport, tra le varie anime del club porta a un solo nome: Randal Kolo Muani. Il francese aveva sorpreso tutti nella sua esperienza in prestito a Torino (10 gol complessivi, Mondiale per Club incluso) e nessuno era rimasto più colpito di Spalletti, diventato un estimatore dichiarato sin dai tempi dell'Eintracht. Per il tecnico toscano, Kolo Muani rappresenta il colpo alternativo e complementare a Vlahovic: i due possono coesistere, ma l'uno può anche sostituire l'altro in base alle esigenze.

La situazione attuale

Attualmente al Tottenham, il classe 1998 sta attraversando un periodo complicato. Il recente esonero di Tudor (con cui aveva costruito un rapporto intenso già alla Juventus) ha tolto al giocatore un punto di riferimento importante. A fine stagione Kolo Muani farà rientro al PSG prima di prendere una delle decisioni più importanti della sua carriera. E quella decisione, al momento, sembra già avere un indirizzo: il francese non sta ascoltando altre offerte e un ritorno a Torino, stavolta a titolo definitivo, è scenario più che gradito.

Cifre e trattativa

Sul fronte economico, il profilo si presenta accessibile per le casse bianconere: il residuo a bilancio del PSG renderebbe l'operazione fattibile per poco più di 30 milioni di euro. Il filo con l'entourage del giocatore e con gli intermediari italiani non si è mai interrotto, anzi si è consolidato già a gennaio, quando la possibilità di un ritorno immediato aveva aperto scenari e rasserenato gli animi. Con il club parigino e con il giocatore i rapporti sono distesi. Con Spalletti, poi, non ci sarebbe alcuna incomprensione: Kolo Muani alzerebbe immediatamente il livello offensivo, ed è esattamente ciò che il tecnico chiede.