Juventus, avanti con Spalletti: il rinnovo è fatto, a breve l'annuncio. Cifre e dettagli

La Juventus sceglie la continuità: Luciano Spalletti resterà alla guida dei bianconeri. Un accordo ormai definito che va ben oltre il semplice presente e guarda già alla costruzione della squadra del futuro. Il tecnico ha convinto tutti sin dal suo arrivo alla Continassa, dove era chiamato a raccogliere un’eredità pesante dopo Igor Tudor.

In pochi mesi ha dato identità e ambizione, parlando apertamente di scudetto e alzando le aspettative di un gruppo abituato a considerare il piazzamento Champions come minimo indispensabile. Un percorso non lineare, come dimostrato dalla recente gara col Genoa, ma sufficiente per consolidare la fiducia del club.

Determinante la volontà della proprietà, in particolare di John Elkann, deciso a rilanciare una Juventus competitiva. Fondamentale anche il lavoro sotto traccia di Giorgio Chiellini, che ha contribuito a costruire l’intesa tra allenatore e dirigenza. Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione.

Il nuovo contratto, da circa 6 milioni netti a stagione, rappresenta un investimento chiaro: la Juve si affida a Spalletti come garanzia tecnica. Nessun piano B, ma piena condivisione anche sulle strategie di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa con profili esperti e mentalità vincente.

L’annuncio ufficiale arriverà a breve, ma senza clamore: la testa resta sul campo, con la sfida di Bergamo alle porte. Il progetto è partito, ora serve continuità per riportare la Juventus al vertice.