Altro che 'proposta Spalletti': il dato drammatico degli Under 19 in Serie C

'Almeno un Under 19 in ogni squadra in Serie A in campo'. La provocazione di Luciano Spalletti, nata dalla riflessione della mancanza di giocatori italiani nella nostra massima serie, è sicuramente uno dei grandi temi di discussione in questi giorni. La mancata qualificazione al Mondiale, ha riaperto il dibattito: non abbiamo talenti? Non li facciamo giocare? Li cresciamo male? Andiamo ad analizzare la drammatica situazione degli Under 19 in Serie C.

Nel Girone C di Serie C, hanno giocato in questa stagione soltanto nove giocatori Under 19. Due di questi di proprietà dell'Atalanta (uno è spagnolo), uno del Burkina Faso, tre di questi tutti del Casarano. Solo sei nei Girone A, di cui uno è dell'Inter Under 23 (ed è croato) e uno non è di proprietà (ma in prestito dal Parma). Nel Girone B, due della Juventus su otto totali (di cui uno belga), i due del Pontedera sono stranieri (e in prestito dal Pisa), uno in prestito dal Venezia alla Vis Pesaro e tra tutti questi elencati in molti giocano solo scampoli di partite.

Questo cosa significa? Che il problema non è solo al vertice. Che nella terza serie italiana, gli Under 19 non sono una risorsa. Perché se si parla di Under, si va a rispettare rigorosamente una regola che riguarda i ragazzi nati dal 2003 in poi. Solo che all'estero, a 23 anni si è già grandi, maturi e fatti, pronti per il grande salto. Da noi si è solo una risorsa, un numero da inserire in un tabellario. E quando guardiamo realmente ai numeri sui giovani, quelli davvero, allora il dato diventa un disastro. Anche in Serie C, dove dovrebbe essere l'esatto contrario...