Juventus, avanti tutta per En-Nesyri: Ottolini spinge per tornare in Italia con il giocatore

La Juventus ha scelto Youssef En-Nesyri e il direttore sportivo Marco Ottolini sta portando a termine l'affare nel corso del suo blitz in Turchia. Come riporta Sky Sport infatti il dirigente conta di tornare in Italia proprio assieme all'attaccante marocchino.

Come vi abbiamo raccontato qui su TMW infatti l'ok da parte del Fenerbahce alla sua cessione è già arrivato da tempo e sta per arrivare ora anche la definitiva fumata bianca per consegnare a Luciano Spalletti il suo nuovo attaccante.

La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto: 3 milioni iniziali più 17 per l’eventuale acquisto a titolo definitivo, oltre al pagamento dell’ingaggio fino al termine della stagione.

En-Nesyri aveva ricevuto anche un paio di proposte dall’Arabia Saudita, ma la possibilità di giocare in Serie A e in Champions League ha pesato in maniera decisiva sulla sua scelta.