Un talento al giorno, Marko Soldić: un centrocampista eclettico per il futuro della Bundes
Dopo Uzun, Brown e Finn Jeltsch, Marko Soldić si candida ufficialmente a essere il prossimo grande talento pronto a esplodere in casa Norimberga. Il suo percorso nel club è quello che ogni bambino sogna: arrivato nel 2018 a soli otto anni dai rivali del Greuther Fürth, Soldić ha scalato ogni categoria del settore giovanile fino a imporsi nella U17 DFB Nachwuchsliga. Fare il proprio debutto a soli 16 anni non è mai un caso, ma il risultato di una crescita costante che lo ha trasformato in uno dei prospetti più eccitanti del calcio tedesco.
Dal punto di vista tecnico, Soldić è un giocatore che abbina un'intelligenza calcistica superiore a una creatività fuori dal comune. Le sue doti principali risiedono nella visione di gioco, nella precisione dei passaggi e in un controllo di palla orientato che gli permette di dominare il ritmo della manovra. Nonostante la giovane età, impressiona per la consapevolezza spaziale e la freddezza sotto porta, qualità supportate da un'ottima tecnica con il piede debole e da una spiccata propensione al sacrificio.
Nome: Marko Soldić
Data di nascita: 6 gennaio 2010
Nazionalità: tedesco
Ruolo: centrocampista completo
Squadra: Norimberga
Assomiglia a: Xavi
