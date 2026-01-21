Juventus-Benfica, Spalletti mette Openda e lo carica a modo suo: "Ti devi svegliare"
È un Luciano Spalletti su di giri quello che sta accompagnando dalla panchina la partita di Champions League della sua Juventus, avanti 2-0 sul Benfica quando si è arrivati alla metà del secondo tempo. Tra le mosse del tecnico bianconero, anche l'ingresso di Lois Openda che sostituisce David.
Openda tra l'altro ha anche ricevuto una particolare motivazione dal suo allenatore, appena prima di entrare in campo. Spalletti, raccontano da Prime Video, ha infatti scosso Openda con un paio di schiaffetti, gridandogli: "Ti devi svegliare". Il giocatore ha sorriso.
