Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Lazio, scontro tifosi-Lotito, Romagnoli: "Non facile giocare con poca gente all'Olimpico"

Lazio, scontro tifosi-Lotito, Romagnoli: "Non facile giocare con poca gente all'Olimpico"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 22:23Serie A
Daniele Najjar
fonte Da Roma, Marco Campanella

A margine della 42ª edizione del Premio 'Beppe Viola' ha parlato il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli ai giornalisti presenti. Fra le sue parole, raccolte da TuttoMercatoWeb.com, anche una riflessione sulla situazione legata allo scontro a distanza fra una parte dei tifosi biancocelesti e la proprietà del club.

Queste le sue parole in merito: "Non è facile giocare in uno stadio così bello come l'Olimpico con poca gente, a noi dispiace che i tifosi abbiano questa situazione, quello che possiamo fare noi è dare il massimo in campo e renderli orgogliosi".

Nella giornata di ieri anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, era intervenuto in merito ai microfoni di Sky Sport: "Io credo che sia una cosa legata a un gruppo di persone, non credo siano così tanti" - le sue parole - ". Al sondaggio che abbiamo fatto per il nome dell'aquila hanno risposto oltre 50 mila persone, hanno scelto 'Flaminia'. I tifosi devono fare i tifosi, devono essere rispettosi delle regole, devono giudicare e criticare costruttivamente per ottenere tutti insieme il miglior risultato sportivo. Questo sciopero del tifo è stato costruito strumentalmente su un presupposto totalmente errato. Noi avremmo impedito alla nipote di Paparelli di scendere in campo? Totalmente falso. Il vero problema non era la nipote di Paparelli, ma tre o quattro rappresentanti della tifoseria che volevano scendere in campo. Noi abbiamo ritenuto che non fosse opportuno".

"La famiglia Paparelli è stata accolta con tutti gli onori da parte della società. È stata tutta una strumentalizzazione. I tifosi devono fare i tifosi e rispettare la società. Possono chiaramente criticare se ritengono che le cose non sono giuste. Ma vorrei capire chi è che si nasconde dietro la tifoseria organizzata. Non accetto intimidazioni. È un anno e mezzo che subisco azioni contro la mia persona, se ne stanno occupando le autorità giudiziarie. Vedremo nel prosieguo quali saranno i comportamenti che avranno riflessi da codice penale. Inibire la gente di venire allo stadio non è da veri tifosi, ma è opera di chi utilizza la Lazio per raggiungere secondi fini".

Articoli correlati
Romagnoli dal palco del premio Viola: "La Lazio deve puntare ogni anno all'Europa"... Romagnoli dal palco del premio Viola: "La Lazio deve puntare ogni anno all'Europa"
Lazio, Romagnoli sul futuro: "Non ho sentito il club, non so che intenzioni abbia"... Lazio, Romagnoli sul futuro: "Non ho sentito il club, non so che intenzioni abbia"
Lazio, la coperta corta che funziona: come Sarri ha cambiato la squadra Lazio, la coperta corta che funziona: come Sarri ha cambiato la squadra
Altre notizie Serie A
Pisa, tra poco la conferenza stampa di Gilardino post Sassuolo Live TMWPisa, tra poco la conferenza stampa di Gilardino post Sassuolo
Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso dopo il Pisa Live TMWSassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso dopo il Pisa
Como, Ramon: “Felice per il primo gol, ma conta la vittoria della squadra” Como, Ramon: “Felice per il primo gol, ma conta la vittoria della squadra”
Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla... Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione
Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Juventus, il timore di Cambiaso: "Non gioco sul sintetico da quando avevo 17 anni"... Juventus, il timore di Cambiaso: "Non gioco sul sintetico da quando avevo 17 anni"
Como, Fàbregas: “Abbiamo fame, mentalità e talento. Serve continuare a lavorare” Como, Fàbregas: “Abbiamo fame, mentalità e talento. Serve continuare a lavorare”
Il Pisa si riporta in vantaggio, primo gol in A per Meister: 1-2 in casa del Sassuolo... Il Pisa si riporta in vantaggio, primo gol in A per Meister: 1-2 in casa del Sassuolo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.1 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.2 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.3 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.4 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.5 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.6 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.7 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Germania sicuri: il Napoli pensa a Manzambi per rimpiazzare l'infortunato De Bruyne
Immagine news Serie A n.2 Pisa, tra poco la conferenza stampa di Gilardino post Sassuolo
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso dopo il Pisa
Immagine news Serie A n.4 Como, Ramon: “Felice per il primo gol, ma conta la vittoria della squadra”
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione
Immagine news Serie A n.6 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta rimane a rischio. E spunta anche un 'nome noto', quello di Vivarini
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 13ª giornata: i primi 45' del 'Ferraris' vedono Samp e Juve Stabia ferme sul pari
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: tra le Vespe torna Gabrielloni dal 1° minuto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres
Immagine news Serie C n.2 Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Immagine news Serie C n.5 Ascoli ko contro l'Arezzo. Passeri: "Perdere fa tanto male, ma capita. E non toccatemi Tomei"
Immagine news Serie C n.6 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.4 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…