Il Pisa si riporta in vantaggio, primo gol in A per Meister: 1-2 in casa del Sassuolo
TUTTO mercato WEB
Il Pisa si riporta in vantaggio, primo gol in Serie A per Meister! Moreo recupera una gran palla sul disimpegno di Coulibaly e lancia Meister in velocità. L'attaccante del Pisa supera Muharemovic e calcia in porta: la palla, deviata proprio dal difensore neroveverde, finisce alle spalle di Muric.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile