Juventus, Bremer torna in gruppo e si candida ad una maglia da titolare contro l'Atalanta
Buone notizie per Igor Tudor e per la Juventus in vista della prossima sfida di campionato contro l'Atalanta: Gleison Bremer ha lavorato regolarmente in gruppo dopo aver assorbito l'affaticamento dei giorni scorsi. Ancora a parte Miretti.
Il brasiliano molto stanco dopo quattro partite di fila tra campionato e Champions
Nell’allenamento post partita a Verona, infatti, secondo quanto raccolto da TMW, il centrale brasiliano ad un certo punto si è accasciato a terra. Inevitabile un po' di apprensione iniziale, sostituita però subito da un certo ottimismo. Quella accusata dal difensore sembra essere infatti solo stanchezza, probabilmente dovuta ai tanti impegni delle ultime settimane. Situazione comunque da monitorare nei prossimi giorni.
