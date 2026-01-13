Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, con questo passo lo Scudetto è possibile? Il commento degli ospiti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:15
TMWRadio Redazione

La vittoria netta contro la Cremonese rilancia ai piani alti la Juventus. E allora ci si chiede se davvero la squadra di Luciano Spalletti possa sperare di rientrare veramente nella lotta Scudetto. Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Questa è una marcia da Scudetto, lo dicono i numeri. Deve sperare che succeda qualcosa lì davanti ma può rientrare, se continua così. Spalletti ha fatto cose clamorose in campo ma ha entusiasmato l'ambiente, cosa che non accadeva da 4 anni. C'era mediocrità e invece ora non è più così. Nell'ultimo mese la migliore sotto il punto di vista del gioco è stata la Juve"

Mario Mattioli: "Serve che qualcuno lì davanti cada. Se vuole ambire a qualcosa di più rispetto alla Champions, deve approfittare che questo campionato, mai come prima d'ora, vede dei ko periodici di chi è davanti".

Paolo Pacchioni: "Adesso la Juve gioca meglio ma ha comunque un calendario più fitto e siamo comunque lì. Inter e Napoli tra le favorite, Mila ne Juve tra le possibili outsider".

Giovanni Mussa: "La cosa più evidente è che Spalletti ha tolto alibi e alzato l'ambizione dei giocatori. La Juventus ha preso un allenatore formidabile nel lavoro quotidiano, che ha sempre fatto rendere al massimo le rose che ha avuto a disposizione. Lottare per lo scudetto sarà difficile per i valori del Napoli e dell'Inter, ma i bianconeri si stanno ritagliando uno spazio in alta classifica, anche se nelle prossime settimane potrebbero uscire un pochino ridimensionati rispetto ad oggi. Ad ogni modo in campo si vede un'energia diversa".

Andrea Piervincenzi: "No, ma solo perché credo che l'Inter guadagnerà ancora punti battendo il Lecce ed è troppo indietro. Ma credo sia la favorita per il quarto posto, nettamente avanti a Roma e Milan".

Franco Piantanida: "Può pensarci, anche se bisogna vedere se queste convinzioni siano talmente solide da permettere di tenere un ritmo così fino alla fine".

Simone Braglia: "No, perchè inizieranno anche loro a giocare ogni tre giorni per le coppe. Una squadra che ha fatto un rush positivo così per me arriva tra le prime quattro, al posto del Milan".

Michelangelo Rampulla: "Anche a inizio anno dicevo che avrebbe lottato per entrare in Champions. Adesso, vedendo questi numeri, se dovesse continuare così, potrebbe lottare per il titolo. Basta poco per svoltare una stagione. Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma visti gli ultimi numeri direi che potrebbe rientrare. Mai porre limiti alla Juve in queste situazioni".

Gianni Bezzi: "Non vinceva dal 2018 con 5 gol di scarto, è un segnale di grande crescita. Attendevamo tutti questa crescita, con Spalletti è rinata. La Juve può fare paura anche a chi le sta davanti. Può diventare protagonista in questa seconda parte di campionato. La Juve con Spalletti è tornata nei posti che le competono".

Gigi Cagni: "Può pensare di lottare ma non ce la farà. Ha più qualità del Milan".

