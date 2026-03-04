Spalletti spinge per il rinnovo di Vlahovic, Tuttosport titola: "Ci pensa Lucio"

In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, quello riportato di seguito è il titolo principale: "Ci pensa Lucio". Vlahovic e la Juve discutono il rinnovo: Spalletti spinge. Il tecnico è convinto di poter riportare Dusan ai livello più alti: è la sua prima scelta per l'attacco, da rinforzare con un altro "peso massimo" (Kolo Muani o... Malen). La Juve vede con favore la presenza del padre al tavolo delle trattative. Annuncio del club su Linkedin: si cerca una figura specializzata nella prevenzione infortuni.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "Simeone, a Napoli non sarà un Buongiorno". Il Cholito e il Toro venerdì al Moaradona. L'amore per la città, il dovere di ripetersi, il duello con un cuore granata: storie e retroscena di una partita speciale.