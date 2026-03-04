La Juventus guarda avanti con il suo allenatore. La Stampa: "Progetto Spalletti"

La Juventus continua a puntare su Luciano Spalletti. È questo il messaggio che emerge dall’approfondimento pubblicato da La Stampa, che racconta come la dirigenza bianconera stia già lavorando alla costruzione della squadra del futuro attorno all’allenatore toscano, nonostante il rinnovo non sia ancora formalmente firmato. Il prolungamento dell’accordo è legato anche al piazzamento finale in campionato, con la qualificazione alla prossima Champions League che farebbe scattare automaticamente l’estensione del contratto. Tuttavia, dalle stanze della Continassa filtra la volontà di proseguire nel segno della continuità, indipendentemente dagli sviluppi immediati della stagione.

L’amministratore delegato Damien Comolli e il direttore strategico Giorgio Chiellini hanno ribadito più volte la fiducia nel progetto tecnico guidato da Spalletti. Dopo diversi cambi di allenatore negli ultimi anni, la società ritiene necessario dare stabilità alla panchina e sviluppare un percorso di crescita basato sui principi di gioco dell’ex commissario tecnico.

Anche lo spogliatoio sembra aver accolto positivamente il lavoro dell’allenatore. Alcuni rinnovi recenti, come quelli di Kenan Yildiz e Weston McKennie, sono stati interpretati come segnali di adesione al progetto tecnico. Nello stesso contesto si inserisce anche la situazione di Dusan Vlahovic, che avrebbe riaperto il dialogo con il club per discutere il prolungamento del contratto. Parallelamente la dirigenza lavora già alla Juventus del futuro. L’idea è quella di intervenire con innesti mirati per costruire una rosa sempre più adatta al sistema di gioco di Spalletti. Tra le priorità c’è il reparto offensivo, dove si valutano diverse opzioni sul mercato, ma anche il centrocampo potrebbe essere rafforzato con un profilo di grande esperienza e leadership.