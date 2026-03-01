Juventus, Conceicao: "Bel gol, ma più felice per la reazione al 3-1. Devo segnare di più"

Il della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma chiusa sul 3-3 e valevole per la 27^ giornata di Serie A.

Che gol hai fatto?

"E' stato un bel gol, ma sono molto più felice di quello che abbiamo fatto dopo il 3-1. Tutta la squadra ha fatto un gran lavoro: pareggio meritato e se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi".

Il video del gol te l'hanno mandato i tuoi fratelli?

"Mi hanno mandato il gol e detto di tirare e rischiare. Quello che ho fatto: nel primo tempo non ci sono riuscito, ma provo a fare. Oggi questo gol è riuscito ad aiutare la squadra, questo è importante".

La finalizzazione è ciò che devi cercare di più?

"Per diventare di un altro livello, devo fare più gol. Voglio lavorare tanto su questo, ho avuto tante opportunità per segnare e sono il primo a stare male perché so che chi gioca in avanti alla Juve deve fare gol".

Il rapporto con Spalletti e su cosa sta premendo maggiormente?

"Anche senza palla devo aiutare la squadra, sono il primo difensore. Spalletti mi chiede sempre di giocare per la squadra, poi la qualità esce sempre. Mi dà tanta fiducia e devo continuare a lavorare per la squadra".