Juventus, Conceição: "Obiettivo finire tra le prime 4, ma in un club così devi pensare ai titoli"

Ai microfoni dell'emittente portoghese Sport Tv, nel giorno di vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, è intervenuto l'attaccante dei bianconeri Francisco Conceicao. Queste le sue parole: "Credo che in un club grande come la Juventus un attaccante debba fare gol. È su questo che sto lavorando, perché penso che sia ciò che mi porterà a un livello ancora più alto, tra i migliori. Ed è fondamentale. I gol, gli assist, sono molto importanti per un giocatore e un attaccante vive di questo. Io non faccio eccezione e cerco di migliorare sotto questo aspetto per essere sempre più decisivo".

Cosa vi manca per riportare un titolo che a Torino manca dal 2020...

"Sì, è vero che non vincere il titolo è sempre difficile in un club come la Juventus, dove l’obiettivo principale è lo scudetto. Stiamo lavorando poco alla volta, riuscire ad arrivare a questo titolo così desiderato. Ora è vero, abbiamo iniziato il campionato perdendo qualche punto. Adesso li stiamo recuperando. Siamo in rincorsa, spetta a noi ora dare il massimo e cercare di tornare a vincere quel titolo che il club desidera tanto".

Qual è il vostro obiettivo?

"Sì, direi che l’obiettivo minimo è questo: le prime quattro posizioni che danno accesso alla Champions League. Ma in un club come questo devi pensare ai titoli. Certo, in questo momento siamo a 10 punti, è difficile, dobbiamo pensare partita dopo partita. Ma non ti dirò che l’obiettivo non sia vincere, perché quando sei in un club di questa dimensione devi vincere. Ora è chiaro che siamo lontani, ma spetta a noi fare il nostro lavoro e cercare di arrivare lassù".