Juve, perla Conceiçao contro la Roma. Quagliarella: "Tanto di cappello, ma 4 gol sono pochini"

Un gol da cineteca, di quelli che vale da solo il prezzo del biglietto. Solitamente è questo l'incipit dell'esposizione di una prodezza di tale bellezza come quella di Francisco Conceicao contro la Roma: l'esterno d'attacco portoghese non ci ha pensato due volte e nel contare i rimbalzi del pallone vagante al limite dell'area ha scagliato una conclusione potente che ha permesso alla Juventus di tenere aperta la partita poi pareggiata 3-3 nel finale.

Una perla per chi, come Fabio Quagliarella, nella sua rinomata carriera da bomber ci ha abituato a gesti tecnici memorabili, tra 239 gol complessivi e 182 reti in Serie A. L'ex Napoli e Juventus, tra le altre, ha commentato il gesto di 'Chico' Conceicao in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "É una conclusione con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. In quei casi hai l’80 per cento di possibilità di calciare in curva e il 20 di trovare lo specchio della porta perché il pallone ti rimbalza davanti", ha spiegato. "Conceiçao non solo ha centrato la porta, ma ha mandato la palla nel sette. Tempismo e impatto sono stati perfetti. Tanto di cappello".

C'è un però che attanaglia la mente di Quagliarella: "Magari non sempre così belli, ma uno come Conceiçao deve incidere di più negli ultimi metri", la sentenza emessa riguardo lo score personale del giocatore di 23 anni, finora fermo a 4 reti stagionali. "Come dice Spalletti, il portoghese ha le qualità per segnare e fornire molti più assist. Sono pochine 4 reti tra Serie A e Coppe", la sottolineatura. "Chico deve diventare un’ala da almeno 7-8 gol a campionato e altrettanti passaggi decisivi. Non gli manca nulla: deve provarci di più e senza pensare troppo, come all’Olimpico".