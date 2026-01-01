Juventus, Conceicao resta un rebus: Spalletti valuta nuove mosse

La Juventus, ieri, si è ritrovata in mattinata per preparare la gara contro il Lecce. Per i bianconeri non sono ancora arrivate buone notizie sul fronte Conceicao, che ha lavorato ancora a parte. Stesso discorso per Cabal, che ha svolto una seduta personalizzata. Adesso non resta che attendere le sedute di giovedì e venerdì per capire se almeno Conceicao ce la farà. Infatti, la sensazione su Cabal è che possa essere out contro il Lecce. La speranza di Spalletti, invece, è quella di ritrovare il portoghese che però, se dovesse farcela, partirebbe dalla panchina. Perciò il tecnico di Certaldo sta studiando eventuali soluzioni per sostituirlo contro il Lecce.

Tre ipotesi per sostituire Conceicao.

In caso di assenza di Conceicao contro il Lecce, Spalletti ha tre opzioni a disposizione per sostituirlo. La prima è quella che si è vista a Pisa, ovvero Koopmeiners più avanzato sulla stessa linea di Yildiz. L’olandese, però, in quel ruolo fa fatica soprattutto se si trova spalle alla porta. Perciò non è detto che Spalletti lo riconfermi in quella posizione. Per questo motivo, la candidatura di Zhegrova potrebbe farsi largo. Il kosovaro, a Pisa, era partito dalla panchina anche perché era reduce da tre giorni di febbre alta. Adesso Zhegrova si è lasciato alle spalle l’influenza e questa settimana ha lavorato regolarmente con i compagni. Per questo motivo è possibile che Spalletti valuti di lanciarlo dal primo minuto, soprattutto se Conceicao dovesse essere in panchina e avere una ventina di minuti nelle gambe. Così si potrebbe pensare a una staffetta tra Zhegrova e il portoghese. La terza opzione, invece, è alzare McKennie sulla trequarti e inserire Kostic a sinistra con Cambiaso dirottato a destra.

Si cerca un vice Yildiz.

La dirigenza della Juventus, in questi giorni, si sta confrontando sulla possibilità di prendere un vice Yildiz. Il turco fino ad ora ha giocato praticamente sempre e adesso arriveranno mesi ricchi di impegni, perciò anche lui avrà bisogno di qualche partita per rifiatare. La Juventus valuta quindi la possibilità di prendere un giocatore che accetti di partire dalla panchina e possa alternarsi con il numero 10 bianconero. Uno dei nomi che potrebbero attrarre l’attenzione è quello di Federico Chiesa. L’ex viola conosce bene Spalletti e l’ambiente juventino. Ma Chiesa a Liverpool sta bene e soprattutto i Reds potrebbero decidere di non cederlo. Comunque il suo resta uno dei nomi al vaglio. Un’altra opportunità potrebbe essere quella di Jeremie Boga. L’ex Sassuolo, attualmente al Nizza, sarebbe essere un profilo ideale poiché si adatterebbe benissimo alle richieste della Juventus e al fatto di giocare con poca continuità. Infine, c’è l’opzione Maldini, che potrebbe voler lasciare l’Atalanta perché gioca poco, però a Torino lo spazio sarebbe ulteriormente ridotto. In ogni caso, la dirigenza della Juventus valuta ogni opzione alla ricerca del profilo più giusto come vice Yildiz.