Le partite di oggi: il programma di mercoledì 18 febbraio
Tanto calcio giocato oggi, non manca la carne al fuoco in data odierna, mercoledì 18 febbraio 2026.
Si gioca finalmente Milan-Como, recupero della 24^ giornata, la famosa partita che avrebbe dovuto essere disputata a Perth, in Australia. Prosegue e si conclude poi il programma dell'andata dei playoff di Champions League, e dopo Juventus e Atalanta ieri è oggi la volta dell'Inter, anch'essa chiamata a disputare in trasferta i primi 90 minuti del doppio confronto, contro i norvegesi del Bodo/Glimt. La Champions c'è anche al femminile, ma non solo, perché si segnalano anche appuntamenti nazionali (c'è il derby siciliano Catania-Trapani) ma anche col calcio estero, come Premier League e Liga.
Champions League – Play Off (Andata)
18:45 – Qarabag vs Newcastle
21:00 – Bodo/Glimt vs Inter
21:00 – Club Brugge vs Atletico Madrid
21:00 – Olympiacos vs Bayer Leverkusen
Serie A (recupero 24^ giornata)
20:45 – Milan vs Como
Serie C – Girone C (25^ giornata)
20:30 – Catania vs Trapani
Premier League (31^ giornata)
21:00 – Wolverhampton vs Arsenal
LaLiga (recupero 16^ giornata)
20:00 – Levante vs Villarreal
Champions League Femminile (Ottavi di finale)
18:45 – Real Madrid D vs Paris FC D
21:00 – Arsenal D vs Leuven D
