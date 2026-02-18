Le partite di oggi: il programma di mercoledì 18 febbraio

Tanto calcio giocato oggi, non manca la carne al fuoco in data odierna, mercoledì 18 febbraio 2026.

Si gioca finalmente Milan-Como, recupero della 24^ giornata, la famosa partita che avrebbe dovuto essere disputata a Perth, in Australia. Prosegue e si conclude poi il programma dell'andata dei playoff di Champions League, e dopo Juventus e Atalanta ieri è oggi la volta dell'Inter, anch'essa chiamata a disputare in trasferta i primi 90 minuti del doppio confronto, contro i norvegesi del Bodo/Glimt. La Champions c'è anche al femminile, ma non solo, perché si segnalano anche appuntamenti nazionali (c'è il derby siciliano Catania-Trapani) ma anche col calcio estero, come Premier League e Liga.

Champions League – Play Off (Andata)

18:45 – Qarabag vs Newcastle

21:00 – Bodo/Glimt vs Inter

21:00 – Club Brugge vs Atletico Madrid

21:00 – Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Serie A (recupero 24^ giornata)

20:45 – Milan vs Como

Serie C – Girone C (25^ giornata)

20:30 – Catania vs Trapani

Premier League (31^ giornata)

21:00 – Wolverhampton vs Arsenal

LaLiga (recupero 16^ giornata)

20:00 – Levante vs Villarreal

Champions League Femminile (Ottavi di finale)

18:45 – Real Madrid D vs Paris FC D

21:00 – Arsenal D vs Leuven D