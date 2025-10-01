Juventus, Conceicao: "Siamo cresciuti nel secondo tempo, ma non è bastato per vincere"

L'esterno della Juventus Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2-2 nel match di Champions League contro il Villarreal.

Il tuo ingresso in campo ha portato la personalità che mancava?

"Non dico che perché sono entrato, ma perchè la squadra ha capito cosa migliorare alla fine del primo tempo. Dobbiamo fare un po' meglio quello che alleniamo: siamo cresciuti nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a vincere".

Cosa è mancato per vincere?

"E' mancato un altro gol che meritavamo, ma va detto che abbiamo affrontato una squadra forte. Dobbiamo continuare forte e pensiamo alla prossima sfida di Serie A".

Avevi mai visto Gatti fare un gol così, anche in allenamento?

"Lui qualche volta c prova, è bene che sia riuscito a farlo oggi. Dobbiamo continuare a lavorare per riuscire a centrare una vittori in Champions".