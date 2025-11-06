Atalanta, l'orgoglio di Zappacosta: "Reazione da squadra che a coraggio e fame"
L'esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.
Reazione da grande squadra?
"Reazione da squadra che ha coraggio, fame e voglia di emergere. Ci sono incidenti di percorso, anche perché si gioca ogni tre giorni. L'importante è saper reagire e rialzarci e oggi abbiamo dimostrato di essere squadra".
