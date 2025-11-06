Champions, strapotere Premier al giro di boa. Il confronto tra le squadre delle top leghe

Al giro di boa della 'Fase Campionato' di questa Champions League c'è un dato che più di tutti gli altri balza agli occhi: lo strapotere della Premier League anche nelle gare europee. Dopo aver giocato il 50% delle sfide di questa prima fase della competizione ci sono ben quattro squadre inglesi tra le prime otto. Quattro squadre di Premier che, dovessero restare così le cose, avrebbero accesso diretto agli ottavi di finale scavalcando i play-off: Arsenal, Manchester City, Newcastle e Liverpool. Al decimo posto c'è poi il Tottenham, un punto sotto la qualificazione diretta. Al 12esimo il Chelsea, unica squadra inglese che a questo giro ha 'solo' pareggiato: 2-2 sul campo del Qarabag.

La differenza tra la Premier League e le altre top leghe europee si vede oggi anche da questi dettagli. LaLiga, ad esempio, ha solo il Real Madrid tra le prime otto squadre e poi il Barcellona e l'Atletico Madrid in piena bagarre play-off. Gli azulgrana semifinalisti dell'ultima Champions League ieri sera hanno pareggiato a fatica sul campo del Club Brugge e ora sono a sette punti, l'Atletico Madrid martedì sera ha conquistato un successo chiave al Wanda Metropolitano contro il Royale Union Saint-Gilloise per non ritrovarsi ancora fuori dalla zona play-off. Esattamente dove sono adesso l'Athletic Club di Bilbao (27esimo) e il Villarreal (32esimo).

Va meglio alla Bundesliga. Trascinato da un Bayern Monaco che fin qui ha conosciuto solo vittorie il campionato tedesco oltre ad avere la squadra di Kompany in testa alla classifica si ritrova con tre squadre in zona play-off.

E la Serie A? Fin qui non un grande cammino, nonostante i successi di ieri. L'Inter l'unica che ha fatto il suo dovere, ha sfruttato un calendario favorevole e fin qui le ha vinte tutte. Ieri a Marsiglia l'Atalanta di Juric ha conquistato nei minuti finali un successo fondamentale: ora è 16esima. Il Napoli dopo il pareggio contro l'Eintracht è ancora in zona play-off per il rotto della cuffia: 24esimo. Due posizioni più indietro la Juventus ancora alla ricerca del suo primo successo nella competizione.

Infine la Ligue 1, campionato che porta quest'anno nella massima competizione europea solo tre squadre. Il PSG campione d'Europa con nove punti conquistati al momento è quinto, mentre il Monaco reduce dal successo sul campo del Bodo/Glimt è 19esimo. Ancor più indietro l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi: al momento, col 25esimo posto, sarebbe la prima delle eliminate. Di seguito il dato

Premier League

2° posto in classifica) Arsenal 12 punti (+11 differenza reti)

4) Manchester City 10 (+7)

6) Newcastle 9 (+8)

8) Liverpool 9 (+5)

10) Tottenham 8 (+2)

12) Chelsea 7 (+3)

LaLiga

7) Real Madrid 9 (+6)

11) Barcellona 7 (+5)

17) Atletico Madrid 6 (+1)

27) Athletic Club di Bilbao 3 (-5)

32) Villarreal 1 (-4)

Bundesliga

1) Bayern Monaco 12 (+11)

14) Borussia Dortmund 7 (+2)

21) Bayer Leverkusen 5 (-4)

23) Eintracht Francoforte 4 (-4)

Serie A

3) Inter 12 (+10)

16) Atalanta 7 (-2)

24) Napoli 4 (-5)

26) Juventus 3 (-1)

Ligue 1

5) PSG 9 (+9)

19) Monaco 5 (-2)

25) 3 (+1)