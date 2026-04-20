Juventus, dialoghi congelati per il rinnovo di Vlahovic. E occhio agli altri club

Novità di mercato che arrivano dal collega Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

In merito a Dusan Vlahovic e il rinnovo con la Juventus: il serbo è in scadenza, le parti si sono viste più volte ma da qualche settimana i dialoghi si sono congelati. A oggi non ci sono passi in avanti e qualche altro club si sta facendo avanti.

Nei giorni scorsi la Juventus aveva annunciato il rinnovo del capitano Manuel Locatelli, l'ennesimo di una lunga serie che ha visto la Vecchia Signora prolungare dall'inizio della stagione gli accordi con Federico Gatti, Kenan Yildiz, Carlo Pinsoglio, Weston McKennie e Luciano Spalletti.