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Vlahovic ha le idee chiare sul rinnovo: vuole quanto Yildiz. Appuntamento a maggio

Vlahovic ha le idee chiare sul rinnovo: vuole quanto Yildiz. Appuntamento a maggioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:25Serie A
Raimondo De Magistris

A differenza di quanto accaduto con Luciano Spalletti, in casa Juventus il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic non ha subito un'accelerata durante la sosta né nei giorni successivi. Attualmente ai box per infortunio, il centravanti serbo dopo un lungo stop per un problema agli adduttori s'è nuovamente fermato appena tornato a disposizione. Gli ultimi minuti della sfida contro il Sassuolo e poi un altro problema al polpaccio. "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo", scriveva la Juventus una settimana fa.

Vlahovic sta attraversando una stagione particolarmente travagliata, la peggiore dal punto di vista del rendimento in campo. I numeri fino a questo momento parlano di un calciatore sceso in campo solo in diciotto partite tra Serie A e Champions con sei gol realizzati. L'ultimo oltre cinque mesi fa, il 4 novembre contro lo Sporting di Lisbona.
E in tutto questo, ecco in ballo un rinnovo di contratto su cui le parti non si sono ancora confrontate. "Su Vlahovic ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione", ha dichiarato nella giornata di ieri il CEO bianconero Damien Comolli. Dirigente che dopo le prossime sei partite siederà al tavolo dalla trattativa consapevole di quale sarà la richiesta del calciatore.

Già, perché Vlahovic che oggi è il giocatore più pagato della rosa è disposto ad andare incontro alla società ma non a scendere sotto quello che oggi è il nuovo limite massimo fissato dal club col rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. Al momento della firma sul nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2030, il numero 10 turco ha sottoscritto un accordo da sei milioni di euro più bonus. In aggiunta, anche un bonus alla firma da circa sei milioni di euro. A queste condizioni può arrivare anche il rinnovo del contratto del centravanti serbo, a meno invece appare complicato.
Ma dove potrebbe finire Vlahovic in caso di addio? Al momento oltre alla Premier League c'è da tenere d'occhio il Barcellona: è uno dei nomi che sta considerando la dirigenza azulgrana in caso di addio a parametro zero di Robert Lewandowski.

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