Il Milan tenta Vlahovic, La Gazzetta dello Sport titola: "Diavolo di un 9"

Si apre la giornata con un po' di mercato. Con l'estate in arrivo, cominciano a presentarsi delle possibilità, una su tutte Dusan Vlahovic - in scadenza - che per il Milan di Max Allegri è più di una tentazione. Il CEO della Juventus Comolli ha rinviato il rinnovo del centravanti serbo a fine stagione e i rossoneri sarebbero pronti a finanziare l'operazione con la cessione di Nkunku in bianconero. "Diavolo di un 9", la prima pagina dedicata da La Gazzetta dello Sport.

"Inter, Bastoni va in pausa", il titolo in taglio alto. Una serata complicata al Sinigaglia contro il Como, Alessandro Bastoni adesso viaggia verso la panchina per il match imminente dei nerazzurri contro il Cagliari.

"Gasp rivuole piena fiducia", altro titolo che campeggia in taglio alto. Sono giorni di tensione a Trigoria dopo le recenti dichiarazioni del senior advisor Claudio Ranieri, il terremoto tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara tra mercato e non solo. Dalle ultime indiscrezioni emerge che l'ex allenatore del Leicester a fine stagione potrebbe anche lasciare il suo incarico.