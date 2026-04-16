Juventus, il rinnovo di Vlahovic slitta: il Milan pensa all'attaccante bianconero. Il piano

Resta incertezza sul futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e per il momento non ci sono stati passi avanti circa il suo rinnovo di contratto. L'attaccante, che era rientrato dopo un problema agli adduttori, si è infortunato al polpaccio e ha saltato l'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta vinta per 1-0 dagli uomini di Luciano Spalletti ma ora il problema potrebbe porsi per la firma sul nuovo contratto. Comolli ha rinviato il tutto a fine stagione e questo slittamento potrebbe portare l'inserimento di diversi club.

Il Milan non molla

Come detto sul serbo ci sarebbe l'interesse forte del Milan che cercherebbe un attaccante d'area di rigore per la prossima stagione. Il nome più gettonato sembra essere proprio il 9 della Juventus. Un innesto che porterebbe certamente peso nel reparto offensivo di mister Massimiliano Allegri e che possa garantire anche ubi buon numero di reti.

La chiave può essere la cessione di Nkunku

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta come la possibilità di poter investire sul giocatore potrebbe essere la cessione di Nkunku. Con la possibile partenza dell'attaccante francese la società di via Aldo Rossi avrebbe i fondi per poter investire sullo stipendio di Vlahovic.