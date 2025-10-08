Juventus, idea Guerreiro per le fasce: il portoghese è in scadenza col Bayern
La Juventus osserva con attenzione il profilo di Raphael Guerreiro, esterno portoghese del Bayern Monaco finito ai margini del progetto tecnico di Vincent Kompany. Dopo un avvio di stagione complicato, stando a quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero avrebbe individuato nel classe ’93 l’uomo giusto per risolvere gran parte dei problemi tattici del sistema di Igor Tudor.
La carenza di alternative sulle fasce è emersa con chiarezza: a destra Tudor continua ad affidarsi agli adattati Kalulu e McKennie, mentre a sinistra pesa la dipendenza da Cambiaso. Da qui la necessità di intervenire sul mercato di gennaio.
Guerreiro, in scadenza di contratto con il Bayern a giugno, rappresenta un’opportunità a costi contenuti. La società tedesca sarebbe disposta a trattare la cessione già nella finestra invernale per evitare l’addio a parametro zero. Un’ipotesi che intriga la Juve, anche alla luce della duttilità del giocatore: capace di agire da esterno a tutta fascia o da mezzala, il portoghese garantisce qualità, equilibrio e incisività offensiva (9 gol e 6 assist in 73 presenze con i bavaresi).
Un profilo esperto ma ancora integro, ideale per dare respiro a Cambiaso e restituire profondità al gioco di Tudor. L’interesse bianconero è concreto, sebbene legato alle evoluzioni di mercato: il Bayern, infatti, guarda con attenzione a Dusan Vlahovic come possibile erede di Harry Kane a medio termine. Un incastro tecnico ed economico tutto da costruire, ma che potrebbe trasformarsi in una delle operazioni più interessanti del prossimo mercato invernale.
