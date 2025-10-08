Juventus, il 7 novembre l’Assemblea che può cambiare tutto. Dal ds al ruolo di Tether

Il 7 novembre sarà una data chiave per il futuro della Juventus. L’Assemblea degli Azionisti segnerà la nascita del nuovo Consiglio d’Amministrazione e potrebbe portare a cambiamenti importanti nei vertici societari, a partire dal possibile avvicendamento tra Maurizio Scanavino e Damien Comolli, destinato a diventare nuovo amministratore delegato.

Al centro della rivoluzione bianconera, scrive Tuttosport, anche la scelta del direttore sportivo, ruolo che secondo la visione di Comolli avrà funzioni più manageriali e legate allo scouting, sul modello dei general manager americani. In corsa restano Marco Ottolini (oggi al Genoa ma già transitato dal club bianconero), Viktor Bezhani del Tolosa e Diego Lopez, oggi favorito, anche in virtù del fatto che è attualmente libero da contratto.

Ma i riflettori restano puntati anche su Tether, secondo azionista del club con il 10,7% delle quote. Il CEO Paolo Ardoino ha annunciato la presentazione di una propria lista di candidati per il CdA, alimentando il dibattito su un possibile ingresso diretto della società di criptovalute nella governance juventina.

Un passaggio, questo, che, se confermato, aprirebbe ufficialmente la nuova era bianconera.