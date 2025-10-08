Bologna, Sartori: "Con Lucumi parliamo del rinnovo. Gennaio? Speriamo di fare poco"

Lunga intervista al responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, sulle colonne del quotidiano La Repubblica, nella sua edizione dedicata alla città felsiena. Molti i temi toccati dall'ex dirigente di Chievo Verona e Atalanta. Fra questi anche quello legato al mercato invernale che si terrà nel prossimo mese di gennaio:

"Se dovremo lavorare molto? Spero di no, vista anche la rosa ricca per numeri e qualità. Spero che il mercato estivo ci dia ragione. Adesso torna Immobile che era partito bene ed è stato sfortunato, mentre Bernardeschi pian piano sta entrando nei meccanismi. Sono grandi giocatori che pensiamo possano avere ancora qualcosa da dare al calcio italiano".

Sempre in ottica del prossimo mercato il ragionamento si sposta sulle possibilità di un addio al rossoblù di Jhon Lucumi: "Stiamo parlando con lui del rinnovo contrattuale e saremmo felicissimi se restasse, lui non so, chiedeteglielo. Ci rivedremo più avanti e ci dirà cosa ha deciso. Dopo aver dovuto rinunciare alla Premier questa estate, si è rimesso sul pezzo con grande professionalità".