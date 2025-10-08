Cagliari, il mercato dopo 6 giornate: Folorunsho è ciò che mancava. Borrelli destinato a crescere

Nell'estate in cui il Cagliari ha scelto di puntare sull'allenatore di casa Fabio Pisacane per colmare il vuoto lasciato da Davide Nicola, la società sarda si è mossa sul mercato partendo da alcune cessioni di peso come quelle di Nadir Zortea e Roberto Piccoli. Il tutto è iniziato coi riscatti di Caprile e Gaetano, quindi il ds Angelozzi si è concentrato sui tanti volti nuovi aggiunti alla rosa.

Il più utilizzato

Senza paura di sbagliare, Folorunsho è rapidamente diventato quel giocatore in grado di regalare alla rosa sarda qualità e quantità in mezzo al campo. Non è un caso quindi che l'ex Napoli e Fiorentina sia il terzo del gruppo per impiego, con 608 minuti spalmati su 7 presenze. Di fatto quindi sempre titolare, nelle 6 di campionato e in una apparizione in Coppa Italia, a testimonianza dell'impatto immediato avuto.

Gli altri

Un altro che stava iniziando a dare continuità è Belotti (191 minuti su tre presenze), con la sfortuna che però si è abbattuta sul Gallo portando al grave infortunio al ginocchio patito contro l'Inter che lo terrà fuori per il resto della stagione. A livello di impiego bene ha fatto Seba Esposito (473'), anche se in termini di gol e assist il suo apporto è stato quasi nullo fin qui. In ascesa ci sono Palestra (388 minuti) e Borrelli (296'), col centravanti ex Brescia destinato a trovare sempre più spazio dopo il problema di Belotti. Il portoghese Ze Pedro si è visto per 240 minuti, Idrissi (fresco di rinnovo) per 189 minuti. Chiusura con Mazzitelli (113') e Kilicsoy (84 minuti), mentre il giovane Juan Rodriguez non ha ancora visto il campo.