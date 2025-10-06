Bayern Monaco, futuro incerto per Guerreiro: addio possibile a fine stagione

Tutto sembra andare a gonfie vele al Bayern Monaco in questo inizio di stagione: la squadra di Vincent Kompany continua a vincere, nonostante le assenze di stelle come Alphonso Davies e Jamal Musiala. Ma non tutti i giocatori vivono un momento sereno e tra questi c’è Raphael Guerreiro, che potrebbe lasciare il club già al termine della prossima stagione.

Il difensore-portoghese, arrivato a Monaco nell’estate del 2023 a parametro zero dopo sette anni al Borussia Dortmund, ha un contratto in scadenza nel giugno 2026. Secondo le informazioni riportate da Bild, il Bayern non avrebbe intenzione di rinnovargli l’accordo, aprendo così la strada a una partenza a costo zero. Guerreiro, apprezzato per la sua versatilità tattica e la capacità di adattarsi a più ruoli difensivi, non è soddisfatto del suo minutaggio. In Bundesliga, infatti, ha collezionato solo tre brevi presenze, trovando spazio dal primo minuto soltanto nel match di Coppa contro il Wiesbaden (3-2) e in Champions League contro il Pafos (5-1), partita in cui è anche andato a segno.

La scorsa stagione, tra alti e bassi e diversi problemi muscolari, ha totalizzato 38 presenze ufficiali, con 4 gol e 3 assist in campionato. Tuttavia, i continui infortuni e la forte concorrenza interna lo hanno relegato ai margini. Un addio nel 2026 non rappresenterebbe un danno economico per il Bayern, che lo aveva già acquistato senza versare alcun indennizzo. Ma per Guerreiro, a 31 anni, potrebbe essere l’ultima occasione per rilanciarsi altrove da protagonista.