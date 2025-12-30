Juventus, il nodo a destra: McKennie in scadenza e Joao Mario non convince, serve un rinforzo

La Juventus continua a vincere, ma dietro i risultati resta aperta una riflessione profonda sulla reale consistenza dell’organico. Luciano Spalletti lo aveva detto chiaramente dopo Pisa: servono equilibrio e lucidità, senza scivolare nella facile etichetta “tra falliti e campioni”. Il giudizio sulla Juve è cambiato dopo il filotto con Bologna, Roma e Pisa, ma i limiti strutturali restano evidenti, soprattutto se il confronto è con squadre più complete come Inter e Napoli, e forse anche Roma e Milan.

Il tema più delicato è la fascia destra. Dopo gli adattamenti di Igor Tudor, oggi Spalletti ha trovato una soluzione credibile in Weston McKennie, valorizzandone duttilità, tempi d’inserimento e intelligenza tattica. Il problema - scrive il Corriere dello Sport - è che il texano è in scadenza a giugno e le voci su un possibile ritorno in Major League Soccer non lasciano tranquilli. Perderlo senza alternative sarebbe un colpo durissimo: McKennie è titolare fisso e non ha un vero sostituto naturale.

Alle sue spalle il vuoto. Joao Mario, arrivato in estate, non ha convinto ed è già considerato in uscita. A sinistra l’unica certezza resta Andrea Cambiaso, con Juan Cabal spesso frenato dai problemi fisici e Filip Kostić in fase calante. Il mercato racconta una storia chiara: la Juve ha smantellato le corsie estive, cedendo giovani e titolari come Nicolò Savona, Alberto Costa, Timothy Weah e Nico González. Ora, per pensare davvero allo scudetto, serviranno rinforzi mirati: almeno un esterno destro e un centravanti. Senza, l’equilibrio invocato rischia di restare solo una parola.