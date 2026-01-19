Juventus, il retroscena del discorso di Spalletti: "Giocando così, ne vinceremo tante"

La Juventus ancora una volta non sbaglia la prestazione, ma come successo nella frenata contro il Lecce, deve incassare un altro stop. Se contro i salentini era arrivato un deludente pareggio, a Cagliari i bianconeri alla fine hanno portato a casa addirittura una sconfitta. L'impressione che rimane ai più è che però la linea per risollevarsi sia stata tracciata e che vada seguita con convinzione.

Un pensiero che evidentemente sposa l'allenatore Luciano Spalletti. Deluso, sì, ma più che mai convinto che sia il momento di difendere le proprie idee. Tuttosport racconta che il tecnico di Certaldo ha ribadito questo concetto già nelle ore immediatamente successive alla partita dell'Unipol Domus.

Il concetto che ha voluto trasmettere al gruppo che allena è proprio questo: la strada è quella giusta, perché "giocando così ne vinceremo tante", riporta il quotidiano. Insomma, in questo momento di amarezza l'unica via da seguire è quella di insistere, insistere e ancora insistere. A costo di passare per altre gare che potranno andare male. La Juve cerca di essere dominante e di non far respirare l'avversario con una riaggressione feroce. E su questo Spalletti ha spiegato che, se le prestazioni dovessero proseguire su questo filone, i bianconeri avranno molte più possibilità di togliersi vere soddisfazioni da qui al termine dell'annata.