Juventus, impossibile raggiungere gli ottavi di Champions. Ma servono 6 punti

Una su quattro. La Juventus ha vinto con fatica contro il Bodo Glimt, con un gol di Jonathan David all'ultimo minuto, il più importante in questo inizio di campionato. Perché fra giocare i playoff e stare a guardare ci sono (almeno) 20 milioni di differenza, non parliamo poi degli ottavi che porterebbero diversi soldini in più in cassa. Mai come in questo periodo storico necessari per le casse.

Quota ottavi

La Juventus può arrivare a 15 e ha una differenza reti pari a zero. Cosa significa? Che dovrebbe vincerle tutte ma, con percentuale bulgara, non sarà tra le prime otto di Europa. Quindi, al netto della "morbidezza" delle prossime squadre, difficilmente ci sarà qualcosa di diverso rispetto ai playoff. Certo, si può migliorare per le casse (2,7 milioni a vittoria) sia per la posizione, ma poco altro. Servono comunque due vittorie, almeno arrivare a dodici, per essere sicuri.

Gli avversari

La sfida contro il Bodo ha cambiato decisamente il volto alla Champions bianconera. Il rischio era quello di sprofondare, ora potrebbe anche arrivare un passo falso, visto che a 12 probabilmente sarà qualificata. Il Pafos ha gli stessi punti ma è un avversario morbido. Poi ci sarebbe il Benfica di Mourinho, bestia nera all'Allianz, infine il Monaco di Pogba, all'ultima. Senza due vittorie sarebbe normale salutare la competizione.

Le prossime partite

10/12 Juventus-Pafos

21/01 Juventus-Benfica

28/01 Monaco-Juventus