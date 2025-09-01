Juventus, la rivincita di Rugani: no a Bologna e Genoa, pensa solo al bianconero

La scelta definitiva di Daniele Rugani è quella di continuare a indossare la maglia bianconera, sottolinea oggi Tuttosport. Colori ormai diventati una seconda pelle per il centrale toscano, che negli ultimi giorni era stato sondato dal Bologna in caso di partenza di Lucumì. Nelle ultime ore è arrivata pure una chiamata dal Genoa, che stava valutando di puntellare la propria retroguardia con un elemento esperto di provata affidabilità. Niente da fare.

A tutte loro così come nel mese di luglio al Sassuolo Rugani ha ribadito lo stesso concetto: sono felice alla Juve e voglio restare a Torino, al netto del fatto di giocare meno. Il quotidiano torinese sottolinea che sono un anno fa Rugani era stato fatto fuori (a soli due mesi dalla firma del rinnovo biennale…) da Thiago Motta, che riteneva l’ex Empoli avulso dal suo progetto. Una delle tante mosse infelici dell‘italo-brasiliano: ecco perché essere di nuovo alla Juve per Rugani ha il sapore della rivincita.