Jordan e quel testa a testa con Gattuso: "Per me era già tutto finito dopo la partita"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Joe Jordan ha ricordato gli anni passati al Milan con dei giovani come Franco Baresi e Mauro Tassotti: "Erano giovani, ma avevano già tanta esperienza: Franco - ha esordito - ad esempio, aveva già vinto uno scudetto. Erano tutti bravi ragazzi, mi hanno aiutato: ricordo che andavo spesso agli allenamenti in macchina con Buriani, Tassotti, Antonelli. C’erano tanti bravi ragazzi diventati poi ottimi giocatori, non solo Baresi e Tassotti".

L'ex attaccante rossonero ha poi raccontato quell'episodio, diventato iconico, di quel testa a testa con l'attuale ct azzurro Gennaro Gattuso nel 2011 quando lui era collaboratore tecnico del Tottenham in quella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Penso che lui abbia perso un po’ la testa: era stato espulso, doveva uscire dal campo - ha sottolineato - mi passò davanti e ci fu un faccia a faccia.

Per nessuna ragione avrei permesso si andasse oltre: come giocatore, quando sei in preda alle emozioni, puoi fare cose di cui poi ti penti, ma da allenatore devi avere sempre disciplina. Sono sicuro che adesso che è allenatore anche lui la pensa allo stesso modo. Per me comunque era già tutto finito dopo la partita".