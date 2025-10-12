Juventus, Milik non si vede da oltre 500 giorni. A gennaio sarà prestito o risoluzione

Nella Juventus di Tudor ci sono ben quattro centravanti: David, Vlahovic, Openda e... Milik. Sì, perché Arkadiusz Milik, sebbene sparito dal campo, è ancora presente: nei bilanci, nei piani di rosa e nelle incertezze. Non gioca da quasi 500 giorni, il suo ultimo gol risale al 20 maggio 2024 contro il Bologna e l’ultima presenza al 25 maggio contro il Monza. Poi, il lungo stop per un problema al menisco rimediato con la nazionale polacca e, più recentemente, un fastidio al polpaccio.

Alla Continassa speravano in un rientro già durante l'estate, quando era partito con la squadra per il Mondiale per Club. Ma tutto si è fermato lì. Nel frattempo la Juve è cambiata: nuovi allenatori, nuovi dirigenti, nuova rosa. Ma Milik è rimasto un'incognita.

Durante la sosta ha continuato a lavorare a parte, ma non ci sono certezze sui tempi di recupero. Per questo motivo, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club sta già valutando scenari per gennaio: un prestito o addirittura la risoluzione anticipata del contratto, valido fino al 2027. Per sbloccare qualsiasi opzione, però, servirà prima che Milik torni a disposizione. Il suo calvario sembra senza fine, ma la Juve spera ancora in una soluzione concreta nei prossimi mesi.