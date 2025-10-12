Borriello: "Era ora che la Roma tornasse a competere. Attaccanti? Mi piace molto Piccoli"

Attaccante di grande curriculum in Serie A, a La Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Borriello iniziando dalla Roma: “È presto per capire. Sono contento che la società abbia cominciato un percorso intelligente. Era ora. Però non vedo una squadra da scudetto, onestamente. Con io Friedkin per ora i risultati non sono stati soddisfacenti. Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato”.

Alla Roma manca un attaccante

“Sì, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale”.

Lei con Gasp ci discusse ai tempi del Genoa…

“È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito perché avevo già firmato col Milan”.