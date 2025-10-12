I nuovi acquisti in Serie B - Catanzaro, brilla la stella di Cissè. E Baldini lo convoca con l'U21

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, di giovani se ne intende. Nel ciclo vincente con la Primavera della Fiorentina ha fatto crescere tanti ragazzi che ora sono in prima squadra o in Serie A e la dirigenza del Catanzaro lo ha preso anche per questo, per valorizzare i giovani talenti giallorossi. E in questa prima parte di stagione chi ha fatto meglio è senza dubbio Alphadjo Cissè

Esplosione precoce e numeri da veterano

Centrocampista centrale, classe 2006, Cissè si è preso la maglia da titolare e non ha nessuna intenzione di lasciarla. Tre gol in 7 presenze sono un bottino enorme per un ragazzo che è alla sua prima vera esperienza fra i grandi dopo aver debuttato in Serie A lo scorso anno con la maglia dell'Hellas Verona, club proprietario del cartellino del giocatore. La sua media voto, in base alle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara di Serie B, è la migliore della squadra: 6,36.

La chiamata in Under 21

Il suo grande inizio di stagione gli è valso la prima convocazione con l’Italia U21 di Silvio Baldini, per le gare contro Svezia e Armenia.