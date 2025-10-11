Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio

Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di GigioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:51Serie A
Raimondo De Magistris

Risultato finale: Estonia-Italia 1-3

Le pagelle dell'Estonia (a cura di Giuseppe Lenoci)

Hein 6,5 - Sui gol di Kean e Retegui non può nulla, è bravo ad intuire il calcio di rigore dell'ex Atalanta. Si arrende poi anche ad Esposito.

Peetson 5,5 - Fatica e non poco contro Dimarco e Raspadori. Dalla sua fascia nasce il gol di Kean. Il suo colpo di testa favorisce il recupero di Orsolini per il 2-0. Buono il recupero su Spinazzola nella ripresa.

Paskotsi 5,5 - Meno errori evidenti del suo compagno di reparto, ma serata molto complicata anche per lui.

Kuusk 4,5 - Saltato da Kean in occasione del gol iniziale, poi commette l'ingenuità in area su Retegui. Non contento, si fa ammonire per proteste. Esce dopo un'ora. Dal 63' Mets 6 - Regala sicuramente più sicurezza al reparto difensivo.

Saliste 6 - Limita come può Orsolini, leggendo i movimenti in anticipo dell'esterno. Sfiancato, esce all'intervallo. Dal 46' Sinyacskiy 6 - Entra e regala quella poca vivacità possibile nella linea organizzata dell'Italia.

Shein 6 - Non tiene il passo di Barella e Tonali, venendo spesso sopraffatto da velocità e fisicità dei mediani avversari. Dal 46' Mustmaa sv

Palumets 5 - Giornata molto complicata per lui e per il centrocampo in generale. Fa fatica a leggere qualsiasi situazione. La sua gara termina a fine primo tempo. Dal 46' Schjonning-Larsen 6 - Si vede poco nell'economia della sua formazione, con pochi spazi da sfruttare.

Saarma 6 - Primo tempo molto complicato per lui, autore di pochissime giocate. Meglio nella ripresa, dove l'uscita di Orsolini lo spinge più avanti.

Soomets 5,5 - Si abbassa fin troppo da inizio partita, non garantendo qualità nel palleggio nell'area avversaria.

Kait 5,5 - Fatica a mostrarsi negli ultimi metri ed è sempre raddoppiato dalla difesa.

Tamm 5 - Non si vede praticamente mai, se non per la battaglia fisica con Bastoni: i duelli sono, però, quasi tutti del centrale. Dal 63' Sappinen 6 - Cerca di mostrarsi davanti con il punteggio ormai compromesso. Approfitta del regalo di Donnarumma per iscriversi al tabellino.

Jurgen Henn 6 - Fa quel che può con i giocatori a disposizione. L'ingresso delle due punte nella ripresa è sicuramente un atto di coraggio, ma che non cambia gli equilibri di un match mai in discussione.

Le pagelle dell'Italia (a cura di Raimondo De Magistris)

Donnarumma 5 - Praticamente mai chiamato in causa e allora si fa gol da solo. La rete di Sappinen è una sua gentile concessione.

Di Lorenzo 6 - A volte braccetto di destra, altre più largo quando Barella s'abbassa sulla linea dei difensori. Serata senza patemi per il capitano del Napoli: puntuale tutte le volte che è stato chiamato in causa.

Bastoni 5.5 - Non la serata migliore per misurare le sue qualità di marcatore: Tamm non gli fa nemmeno il solletico. Un'ingenuità il cartellino giallo che non gli permetterà di essere a disposizione martedì.

Calafiori 6.5 - Sul centro-sinistra con licenza di sovrapporsi a Dimarco. Può esprimersi nei tempi e nei modi che più lo aggradano, proprio come capita nell'Arsenal di Arteta.

Dimarco 7.5 - Pronti via e serve a Kean il pallone del vantaggio. Largo a sinistra senza particolari opposizioni detta legge e dai suoi piedi arrivano praticamente tutti gli spunti più interessanti dell'Italia.

Orsolini 6.5 - Ripiegare non è il suo forte ma stasera non era necessario. In fase offensiva è uno dei migliori, suo l'assist per il gol dello 0-2. Dal 62esimo Cambiaso 6 - Il suo ingresso dà più equilibrio alla formazione azzurra.

Barella 7 - Condizione fisica in netta crescita nelle ultime settimane, gioca a tutto campo e con un giallo sul groppone dal 13esimo che non condiziona in alcun modo la sua prestazione. Dal 78esimo Cristante s.v.

Tonali 6.5 - Grande forza in progressione, sicuro in conduzione e sempre acceso quando viene chiamato in causa.

Raspadori 6.5 - Parte a sinistra ma ha licenza di accentrarsi, un movimento che disorienta la difesa estone fin dal gol dell'1-0. Dal 62esimo Spinazzola 6.5 - Conferma il buon momento di forma, suo l'assist per il terzo gol dell'Italia.

Kean 7 - Dopo quattro minuti trova il quarto gol nelle tre gare della gestione Gattuso: doppio passo per eludere la marcatura di Kuusk e conclusione vincente sul palo lontano. Poi è sfortunato, poggia male la caviglia destra e prima del quarto d'ora è costretto ad alzare bandiera bianca. Resta una rete da vero centravanti. Dal 15esimo Esposito 7 - La sua prima gioia in azzurro è un gol da vero numero 9: sul cross di Spinazzola calcia di prima intenzione e piega le mani di Hein.

Retegui 6.5 - Si procura un rigore, lo sbaglia e poi si riscatta prontamente realizzando qualche minuto più tardi la rete dello 0-2. Una certezza al centro dell'attacco. Dal 78esimo Frattesi s.v.

Gennaro Gattuso 6.5 - Schiera quattro attaccanti per dimostrare che la sua Italia ha gamba e coraggio. L'esperimento funziona anche perché di fronte c'è l'Estonia: arriveranno test più probanti, ma intanto la sua avventura da CT recita tre successi su tre.

Articoli correlati
Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le... Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere" Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere"
Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi" Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi"
Altre notizie Serie A
Adani: "L'Italia fa quello che vuole Gattuso, ma diamo il giusto peso all'Estonia"... Adani: "L'Italia fa quello che vuole Gattuso, ma diamo il giusto peso all'Estonia"
Suwarso su Milan-Como a Perth: "Iniziativa della Lega, felici di essere a supporto"... Suwarso su Milan-Como a Perth: "Iniziativa della Lega, felici di essere a supporto"
Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le... Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere" Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere"
Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi" Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi"
Italia, Tonali: "Non dobbiamo guardare al passato. Siamo un bel gruppo" Italia, Tonali: "Non dobbiamo guardare al passato. Siamo un bel gruppo"
Italia in ansia per Kean, ma filtra moderato ottimismo. Domani gli accertamenti Italia in ansia per Kean, ma filtra moderato ottimismo. Domani gli accertamenti
Italia, Esposito: "Gioia incontenibile. Gol? Dedicato alla mia famiglia" Italia, Esposito: "Gioia incontenibile. Gol? Dedicato alla mia famiglia"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 12 ottobre 1996, Ronaldo segna un gol pazzesco contro il Compostela. Non lo fermano in cinque
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.1 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.2 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.3 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.4 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
Immagine top news n.5 Estonia-Italia, le formazioni ufficiali: 4-4-2 super offensivo! Orsolini dal primo minuto
Immagine top news n.6 Gattuso: "I ragazzi sappiano annusare il pericolo. Abbiamo perso la forza della difesa"
Immagine top news n.7 Milan, problema muscolare per Saelemaekers: il belga ha lasciato il ritiro e tornerà in Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Amichevole di lusso per l'Inter contro l'Atletico Madrid in Libia, incassati 4 milioni di euro
Immagine news Serie A n.2 Adani: "L'Italia fa quello che vuole Gattuso, ma diamo il giusto peso all'Estonia"
Immagine news Serie A n.3 Suwarso su Milan-Como a Perth: "Iniziativa della Lega, felici di essere a supporto"
Immagine news Serie A n.4 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine news Serie A n.5 Italia, Orsolini: "Gattuso mi riempie di consigli. Era importante vincere"
Immagine news Serie A n.6 Tonali: "Esposito? Quando uno è forte forte e si impegna, merita gli applausi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.2 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Immagine news Serie C n.6 Picerno, il dg Greco duro dopo la Casertana: "Prestazione inqualificabile, servono provvedimenti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?