Cesena, Blesa: "Pensiamo a una partita alla volta. L'obiettivo è vincere la prossima"

Dopo un'ottima partenza in campionato, il Cesena è incappato in due sconfitte consecutive che ne hanno un po' rallentato la corsa. Non fa drammi Jalen Blesa. L'attaccante della formazione romagnola, intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ha tracciato un prospetto del campionato cadetto: "C'è tanto equilibrio con buone squadre - ha esordito il giocatore bianconero -. La competitività è alta, le partite sono combattute dal primo all'ultimo. L’equilibrio e la competitività spingono a fare sempre meglio, a cercare qualcosa in più durante la settimana per mettere in difficoltà l'avversario e portare a casa i punti".

Il centravanti poi ha commentato il suo arrivo a Cesena: "Dopo le esperienze in Romania e Georgia, dove ho messo assieme delle buone prestazioni, stavo valutando le opzioni con il mio agente. Avevo ricevuto molte richieste dall'estero. Ma sentivo che era giunto il momento di venire in Italia. Abbiamo parlato con il direttore Fusco con le sensazioni positive sul Cesena".

Chiosa infine sugli obiettivi della squadra, o meglio sulla possibilità di essere competitivi per i primi posti: "Il campionato è molto competitivo e non ci sono partite scontate, bisogna lottare su ogni pallone. Noi pensiamo a una partita alla volta. L'obiettivo è vincere la prossima".